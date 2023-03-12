+700%: россияне перешли на товары малоизвестных брендов

13:05, 12 марта 2023
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+700%: россияне перешли на товары малоизвестных брендовНу а что остаётся?
Стало известно, что в январе-феврале 2023 года в России значительно вырос онлайн-спрос на некоторые виды электронной и бытовой техники неизвестных брендов. В некоторых случаях рост составил примерно +700%.
Фото: Tecno
О тенденциях рассказал агрегатор Price.ru. Россияне стали активно покупать товары малоизвестных китайских, турецких, узбекских и российских брендов. Особенно активно перераспределяется онлайн-спрос на телевизоры, бытовую технику, смартфоны. Например, спрос на телевизоры HEC вырос на 684%).
На рынке смартфонов стали чаще покупать Infinix (+476% год к году), Tecno (+196%), Oukitel (+56%), TCL (+50%), Itel (+49%), Doogee (+19%). Среди холодильников рост показали бренды Aceline (+459%) и Dexp (+71%).