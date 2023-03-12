+700%: россияне перешли на товары малоизвестных брендов

О тенденциях рассказал агрегатор Price.ru. Россияне стали активно покупать товары малоизвестных китайских, турецких, узбекских и российских брендов. Особенно активно перераспределяется онлайн-спрос на телевизоры, бытовую технику, смартфоны. Например, спрос на телевизоры HEC вырос на 684%).

На рынке смартфонов стали чаще покупать Infinix (+476% год к году), Tecno (+196%), Oukitel (+56%), TCL (+50%), Itel (+49%), Doogee (+19%). Среди холодильников рост показали бренды Aceline (+459%) и Dexp (+71%).