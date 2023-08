72-летний создатель C++ поделился «главным советом на всю жизнь»

Лучше и не скажешь

72-летний создатель C++ посоветовал не делать одну работу всю жизнь. Бьёрн Страуструп, 72-летний изобретатель языка C++, недавно поделился ценными жизненными советами в интервью Honeypot.io. Страуструп, чей язык программирования C++ был впервые выпущен в 1985 году, подчеркнул, что важно избегать чрезмерной специализации и оставаться открытым для перемен.