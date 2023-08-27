Наука и технологии
19:20, 27 августа 2023
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72-летний создатель C++ поделился «главным советом на всю жизнь»

Лучше и не скажешь

72-летний создатель C++ посоветовал не делать одну работу всю жизнь. Бьёрн Страуструп, 72-летний изобретатель языка C++, недавно поделился ценными жизненными советами в интервью Honeypot.io. Страуструп, чей язык программирования C++ был впервые выпущен в 1985 году, подчеркнул, что важно избегать чрезмерной специализации и оставаться открытым для перемен.

72-летний создатель C++ поделился «главным советом на всю жизнь»

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Он предостерег от идеи сосредоточиться исключительно на своей компьютерной специальности, поскольку это может привести к выгоранию. Страуструп подчеркнул важность общения, призвав энтузиастов техники общаться с пользователями, слушать их и эффективно доносить свои идеи. Он подчеркнул, что для достижения успеха необходимо не только программировать, но и понимать культуру и выражать свои идеи.

Советы Страуструпа перекликаются с его собственным опытом, когда он по ошибке стал программистом, неправильно истолковав название курса во время учебы. Он подчеркнул, что широкое образование и разносторонние навыки являются важнейшим условием для распознавания и использования возможностей.

При этом он с юмором признался, что давать советы бывает не менее сложно, чем получать их.

Его слова служат напоминанием о том, что сбалансированная жизнь, способность к адаптации и целостный портфель навыков являются залогом успеха в постоянно развивающемся мире.

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