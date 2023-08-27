72-летний создатель C++ поделился «главным советом на всю жизнь»Лучше и не скажешь
72-летний создатель C++ посоветовал не делать одну работу всю жизнь. Бьёрн Страуструп, 72-летний изобретатель языка C++, недавно поделился ценными жизненными советами в интервью Honeypot.io. Страуструп, чей язык программирования C++ был впервые выпущен в 1985 году, подчеркнул, что важно избегать чрезмерной специализации и оставаться открытым для перемен.
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Он предостерег от идеи сосредоточиться исключительно на своей компьютерной специальности, поскольку это может привести к выгоранию. Страуструп подчеркнул важность общения, призвав энтузиастов техники общаться с пользователями, слушать их и эффективно доносить свои идеи. Он подчеркнул, что для достижения успеха необходимо не только программировать, но и понимать культуру и выражать свои идеи.
Советы Страуструпа перекликаются с его собственным опытом, когда он по ошибке стал программистом, неправильно истолковав название курса во время учебы. Он подчеркнул, что широкое образование и разносторонние навыки являются важнейшим условием для распознавания и использования возможностей.
При этом он с юмором признался, что давать советы бывает не менее сложно, чем получать их.
Его слова служат напоминанием о том, что сбалансированная жизнь, способность к адаптации и целостный портфель навыков являются залогом успеха в постоянно развивающемся мире.