72-летний создатель C++ поделился «главным советом на всю жизнь»

Он предостерег от идеи сосредоточиться исключительно на своей компьютерной специальности, поскольку это может привести к выгоранию. Страуструп подчеркнул важность общения, призвав энтузиастов техники общаться с пользователями, слушать их и эффективно доносить свои идеи. Он подчеркнул, что для достижения успеха необходимо не только программировать, но и понимать культуру и выражать свои идеи.

Советы Страуструпа перекликаются с его собственным опытом, когда он по ошибке стал программистом, неправильно истолковав название курса во время учебы. Он подчеркнул, что широкое образование и разносторонние навыки являются важнейшим условием для распознавания и использования возможностей.

При этом он с юмором признался, что давать советы бывает не менее сложно, чем получать их.

Его слова служат напоминанием о том, что сбалансированная жизнь, способность к адаптации и целостный портфель навыков являются залогом успеха в постоянно развивающемся мире.