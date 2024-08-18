Наука и технологии
Опубликовано 18 августа 2024, 16:13
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76 метров на пиксель: в Китае создали одну из лучших карт Марса

С самым высоким разрешением
Новая веха в исследовании Марса была достигнута благодаря выпуску глобальных цветных изображений высокого разрешения и карты Марса с пространственным разрешением 76 метров на пиксель, пишут СМИ.
76 метров на пиксель: в Китае создали одну из лучших карт Марса

© NASA

Этот набор данных, созданный на основе данных, собранных китайской миссией Tianwen-1, представляет собой глобальное цветное изображение Красной планеты с самым высоким разрешением на сегодняшний день.

Для создания набора данных использовались изображения, полученные камерой Moderate Resolution Imaging Camera (MoRIC) аппарата Tianwen-1, которая совершила более 284 орбитальных полетов и получила 14 757 изображений с разрешением от 57 до 197 метров. Кроме того, 325 полос данных были собраны с помощью Минералогического спектрометра Марса (MMS).

76 метров на пиксель: в Китае создали одну из лучших карт Марса

© Science China Press

Новые изображения отличаются повышенной точностью цветопередачи и детализацией, заполняя «значительный пробел в глобальной съемке Марса».

Источник:Phys.org
Автор:Максим Многословный
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