76 метров на пиксель: в Китае создали одну из лучших карт Марса

Этот набор данных, созданный на основе данных, собранных китайской миссией Tianwen-1, представляет собой глобальное цветное изображение Красной планеты с самым высоким разрешением на сегодняшний день.

Для создания набора данных использовались изображения, полученные камерой Moderate Resolution Imaging Camera (MoRIC) аппарата Tianwen-1, которая совершила более 284 орбитальных полетов и получила 14 757 изображений с разрешением от 57 до 197 метров. Кроме того, 325 полос данных были собраны с помощью Минералогического спектрометра Марса (MMS).