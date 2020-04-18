79% российских пользователей интернета не заинтересовались бесплатным доступом к сайтам

Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на опрос AC&M Consulting. Сообщается, что 79% абонентов домашнего интернета не собираются пользоваться бесплатным доступом к сайтам. 35% участников опроса объяснили свою незаинтересованность тем, что у них так есть безлимитный интернет. 23% рассказали, что их оператор связи и без того не будет отключать доступ в случае неоплаты за апрель. 21% абонентов ответили, что «совершенно точно» или «скорее всего» воспользуются бесплатным доступом к сайтам.

Напомним, с 1 апреля по 1 июля определённые операторы связи будут предоставлять россиянам бесплатный доступ к 391 ресурсу экспериментально.