8-летний вундеркинд победил гроссмейстеров на чемпионате Европы

8-летний вундеркинд победил гроссмейстеров на чемпионате ЕвропыДостижение, к которому мало кто может придти
Восьмилетняя Бодхана Сиванандан из лондонского района Харроу завоевала титул лучшей шахматистки на чемпионате Европы по блицу. Вундеркинд, начавшая играть в шахматы в возрасте пяти лет, набрала впечатляющие 8,5/13 в скоростном турнире, проходившем в Хорватии.
Экстраординарные результаты Бодханы — победа над международным мастером и ничья с другим гроссмейстером — поразили опытных профессионалов. На турнире, известном своим молниеносным темпом, восходящая звезда уверенно обыграла своих соперников.
Ее триумф вызвал отклик во всем шахматном мире: эксперты высоко оценили ее зрелый стиль игры, стратегический блеск и непревзойденный талант. Президент Английской шахматной федерации Доминик Лоусон назвал ее достижение «экстраординарным» и предсказал будущее, в котором Бодхана может стать одной из величайших шахматисток в истории.