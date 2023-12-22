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Наука и технологии
12:30, 22 декабря 2023
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8-летний вундеркинд победил гроссмейстеров на чемпионате Европы

Достижение, к которому мало кто может придти

Восьмилетняя Бодхана Сиванандан из лондонского района Харроу завоевала титул лучшей шахматистки на чемпионате Европы по блицу. Вундеркинд, начавшая играть в шахматы в возрасте пяти лет, набрала впечатляющие 8,5/13 в скоростном турнире, проходившем в Хорватии.

Экстраординарные результаты Бодханы — победа над международным мастером и ничья с другим гроссмейстером — поразили опытных профессионалов. На турнире, известном своим молниеносным темпом, восходящая звезда уверенно обыграла своих соперников.

Ее триумф вызвал отклик во всем шахматном мире: эксперты высоко оценили ее зрелый стиль игры, стратегический блеск и непревзойденный талант. Президент Английской шахматной федерации Доминик Лоусон назвал ее достижение «экстраординарным» и предсказал будущее, в котором Бодхана может стать одной из величайших шахматисток в истории.

Источник:BBC
Автор:Максим Многословный
Теги:
#шахматы
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#дети
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#Великобритания
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