8-летний вундеркинд победил гроссмейстеров на чемпионате Европы

Экстраординарные результаты Бодханы — победа над международным мастером и ничья с другим гроссмейстером — поразили опытных профессионалов. На турнире, известном своим молниеносным темпом, восходящая звезда уверенно обыграла своих соперников.

Ее триумф вызвал отклик во всем шахматном мире: эксперты высоко оценили ее зрелый стиль игры, стратегический блеск и непревзойденный талант. Президент Английской шахматной федерации Доминик Лоусон назвал ее достижение «экстраординарным» и предсказал будущее, в котором Бодхана может стать одной из величайших шахматисток в истории.