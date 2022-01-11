8 прогнозов про технологии, которые не сбылись

«Я предполагаю, что интернет вскоре станет сверхновой, а в 1996 году катастрофически рухнет»

Так заявил инженер и изобретатель Роберт Меткалф в 1995 году. В 1999 он признал ошибку: перемолол этот текст в блендере и съел его.

«Это несбыточная мечта, движимая жадностью»

Так сооснователь Intel Эндрю Гроув высказался об идее беспроводного персонального коммуникатора, который каждый сможет носить в кармане.

«Нет оснований предполагать, что человек когда-либо захочет иметь компьютер в своем доме»

Так думал Кен Олсен, инженер и основатель компании Digital Equipment Corporation (DEC), производителя мини-компьютеров.

«Развитие интернета замедлится. К 2025 году станет ясно, что он оказал не большее влияние на экономику, чем факсы»

Так наивно полагал экономист Пол Кругман в 1998 году.

«iPhone точно никогда не займет значительную долю рынка. На это нет ни малейшего шанса»

Высказывание бывшего главы Microsoft Стива Балмера в 2007 году можно оставить без комментариев.

«Модель подписки для покупки музыки потерпела провал. Конечно, можно возродить модель подписки, но попытка не будет успешной»

А так думал Стив Джобс. Сейчас у компании Apple, конечно, есть своя подписка.

«Лишь компьютерная индустрия зависит от моды больше, чем женская мода. Возможно, я глуп, но я понятия не имею, о чём все говорят. Что такое облако? Это полная бессмыслица. Это безумная идея»

Такое мнение в 2008 году разделял предприниматель и сооснователь Oracle Ларри Эллисон.

«Через два года проблема с рассылкой спама будет решена»

Это в 2004 году пообещал сооснователь Microsoft Билл Гейтс.