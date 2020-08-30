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80 астероидов приближались к Земле в августе
70 из них были ранее неизвестны учёным
Роскосмос зафиксировал в августе 80 астероидов, которые сближались с Землёй. Самая близкая дистанция, на которую подходило небесное тело, составила менее 8000 километров.
Об этом представители ведомства рассказали ТАСС. Они говорили об астероидах из группы Аполлонов — так называют астероиды, орбиты которых пересекают земную орбиту с внешней стороны. В Роскосмосе отметили, что сближения таких объектов с Землёй происходят часто.
В августе большинство приблизившихся астероидов были новыми для учёных. Только десять из них были известны ранее. После обнаружения новых астероидов астрономы рассчитывают их орбиты на долгосрочную перспективу, а также оценивают потенциальную опасность для Земли.
Напомним, 1 сентября рядом с планетой пройдёт астероид 2011 ES4 на расстоянии около 120 тысяч километров. Вероятность столкновения с ним была признана несущественной.