80% NFT-проектов признали мошенничеством

Из-за этого OpenSea сначала решила ограничить количество бесплатных NFT, которые может создать пользователь. Чуть позже она отменила своё решение из-за критики, но всё же привела аргументы в его пользу.

«Каждое решение, которое мы принимаем, мы принимаем с мыслью о наших создателях (прим. создателях NFT)... Однако в последнее время мы наблюдаем экспоненциальный рост злоупотреблений, связанных с этой функцией (прим. бесплатного создания токенов). Более 80% проектов, созданных с помощью этого инструмента, были плагиатом, поддельными коллекциями и спамом», — сказали в OpenSea.

Напомним, NFT — это невзаимозаменяемый токен, то есть каждый его экземпляр уникален и не может быть обменен или замещён другим аналогичным токеном. Это позволяет обозначать с помощью NFT право собственности на какой-либо предмет культуры.