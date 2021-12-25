80 пицц в час: создан новый робот-повар

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80 пицц в час: создан новый робот-поварЕго поставят работать в настоящем ресторане
Бывшие инженеры космической компании SpaceX разработали робота, который может заменить повара в приготовлении пиццы. Он может создавать до ста пицц в час.
Робота опробуют в ресторане Stellar Pizza, который откроется в Лос-Анджелесе весной 2022 года. Робот самостоятельно готовит пиццу и помещается в кузове небольшого грузовика. К сожалению, пока устройству подвластен не весь процесс приготовления. Предварительно сделанное тесто в него загружают отдельно. А вот робот раскатывает его, придаёт ему круглую форму, добавляет соусы, начинку и выпекает блюдо.
Сообщается, что создатели робота пригласили профессионального консультанта по приготовлению пиццы Ноэля Брохнера, который помог найти баланс цены и качества продукции.
Робот отличается скоростью приготовления. Он может выдавать пиццы каждые 45 секунд.
Источник: Business Insider