8000 долларов за пленочную камеру, или перекупы добрались до Fujifilm X100VI

Опубликовано 25 марта 2024, 01:30
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8000 долларов за пленочную камеру, или перекупы добрались до Fujifilm X100VIТаких денег она не стоит
Камера Fujifilm X100VI Limited Edition улетела с виртуальных прилавков в считанные минуты после выхода, поскольку компания выпустила всего 1934 экземпляра в честь своего 90-летнего юбилея, желающие заполучить камеру были очень активны.
Несмотря на усилия Fujifilm, на eBay быстро появились объявления о продаже ограниченной серии X100VI, и цены на них взлетели до заоблачных цифр, достигая 8000 долларов.
Правда, стратегия Fujifilm в США, похоже, в «некоторой степени» сдерживает перекупов. Проверяя каждую покупку вручную и устанавливая ограничение в одну единицу на человека, электронную почту и адрес доставки, Fujifilm стремилась сдержать их. Более того, они разделили время приема предварительных заказов, продавая только 100 единиц в день до 23 марта.
Хотя перекупам и удалось выставить X100VI Limited Edition на eBay, их количество было значительно меньше по сравнению с предыдущими запусками, что говорит о том, что меры Fujifilm, возможно, помешали их успеху.