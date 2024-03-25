8000 долларов за пленочную камеру, или перекупы добрались до Fujifilm X100VI

Несмотря на усилия Fujifilm, на eBay быстро появились объявления о продаже ограниченной серии X100VI, и цены на них взлетели до заоблачных цифр, достигая 8000 долларов.

Правда, стратегия Fujifilm в США, похоже, в «некоторой степени» сдерживает перекупов. Проверяя каждую покупку вручную и устанавливая ограничение в одну единицу на человека, электронную почту и адрес доставки, Fujifilm стремилась сдержать их. Более того, они разделили время приема предварительных заказов, продавая только 100 единиц в день до 23 марта.

Хотя перекупам и удалось выставить X100VI Limited Edition на eBay, их количество было значительно меньше по сравнению с предыдущими запусками, что говорит о том, что меры Fujifilm, возможно, помешали их успеху.