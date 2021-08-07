84-летнего немца оштрафовали на сотни тысяч евро за хранение танка времён Второй мировой войны в подвале

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84-летнего немца оштрафовали на сотни тысяч евро за хранение танка времён Второй мировой войны в подвалеА ещё у него была куча нацистских предметов
84-летнего мужчину из Германии признали виновным в незаконном хранении оружия и оштрафовали на 250 тысяч евро, а также приговорили к 14 месяцам тюремного заключения условно. Дело в том, что у старика дома нашли много, мягко говоря, нетипичных предметов.
У мужчины в подвале обнаружили танк «Пантера» периода Второй мировой войны, а также множество боеприпасов. По закону старик должен был отдать или продать всё это музею.
Сообщается, что 20 солдатам потребовалось девять часов, чтобы вывезти военную технику из дома немца. Помимо оружия у него также были нацистские вещи, в том числе бюст Гитлера, манекены в нацистской форме, подвески со свастикой и др. Есть сведения, что в 1978 году мужчина управлял танком как снегоуборочной машиной.