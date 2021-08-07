84-летнего немца оштрафовали на сотни тысяч евро за хранение танка времён Второй мировой войны в подвале

У мужчины в подвале обнаружили танк «Пантера» периода Второй мировой войны, а также множество боеприпасов. По закону старик должен был отдать или продать всё это музею.

Сообщается, что 20 солдатам потребовалось девять часов, чтобы вывезти военную технику из дома немца. Помимо оружия у него также были нацистские вещи, в том числе бюст Гитлера, манекены в нацистской форме, подвески со свастикой и др. Есть сведения, что в 1978 году мужчина управлял танком как снегоуборочной машиной.