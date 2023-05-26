90% видов в предназначенном для глубоководной добычи районе неизвестны науке

Недавнее исследование проливает свет на биоразнообразие ЗКК и подчеркивает ее уязвимость к потенциальной глубоководной добыче полезных ископаемых. Этот район богат подводными полиметаллическими конкрециями - кусками размером с картофель, которые естественным образом накапливаются в течение миллионов лет и содержат ценные ресурсы, такие как медь, никель, кобальт, литий и редкоземельные металлы. Горнодобывающие компании присматривались к этим конкрециям на протяжении десятилетий, и теперь Международный орган по морскому дну (ISA) собирается рассмотреть заявки на добычу полезных ископаемых в ЗКК.

Однако исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что около 90% видов в ЗКК до сих пор неизвестны науке. Из 5 580 различных организмов, зарегистрированных в зоне, только 436 были идентифицированы и названы. Потенциальная потеря неизученных видов и уникальных сред обитания является причиной для беспокойства.

Горные работы не только повлияют на экосистему, но и уничтожат организмы, которые обитают в полиметаллических конкрециях. Кроме того, в процессе добычи дно океана уплотнится и возникнут шлейфы осадочных пород, что приведет к дальнейшим разрушениям.