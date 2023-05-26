90% видов в предназначенном для глубоководной добычи районе неизвестны науке

90% видов в предназначенном для глубоководной добычи районе неизвестны наукеЧто с этим делать – до конца неясно
Глубоко под поверхностью Тихого океана, между Мексикой и Гавайями, лежит обширная территория, известная как зона Кларион-Клиппертон (ЗКК). Регион площадью около 4,4 млн квадратных километров богат полезными ископаемыми. Может показаться, что это безлюдная морская пустыня, но под поверхностью ЗКК кишит жизнью, о которой мы мало что знаем.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Недавнее исследование проливает свет на биоразнообразие ЗКК и подчеркивает ее уязвимость к потенциальной глубоководной добыче полезных ископаемых. Этот район богат подводными полиметаллическими конкрециями - кусками размером с картофель, которые естественным образом накапливаются в течение миллионов лет и содержат ценные ресурсы, такие как медь, никель, кобальт, литий и редкоземельные металлы. Горнодобывающие компании присматривались к этим конкрециям на протяжении десятилетий, и теперь Международный орган по морскому дну (ISA) собирается рассмотреть заявки на добычу полезных ископаемых в ЗКК.
Однако исследование, опубликованное в журнале Current Biology, показало, что около 90% видов в ЗКК до сих пор неизвестны науке. Из 5 580 различных организмов, зарегистрированных в зоне, только 436 были идентифицированы и названы. Потенциальная потеря неизученных видов и уникальных сред обитания является причиной для беспокойства.
Горные работы не только повлияют на экосистему, но и уничтожат организмы, которые обитают в полиметаллических конкрециях. Кроме того, в процессе добычи дно океана уплотнится и возникнут шлейфы осадочных пород, что приведет к дальнейшим разрушениям.