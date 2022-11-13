908 дней в космосе и секретная миссия: космоплан X-37B вернулся на Землю

Это был шестой полет безэкипажного многоразового космоплана, построенного компанией Boeing и эксплуатируемого совместно Космическими силами США и Управлением быстрого наращивания потенциала ВВС США. Он стартовал на орбиту 17 мая 2020 года на ракете United Launch Alliance Atlas 5.

Вскоре после запуска стало известно, что X-37B выпустил некий объект, который наблюдатели приняли за FalconSat 8. Однако конечный пресс-релиз гласит, что он был выпущен лишь в октябре 2021 года. Скорее всего неизвестный объект, который был выпущен в первые дни космопланом, относится к секретному, военному проекту, о котором публично не разглагольствуют.

Во время этого полета X-37B также перевозил несколько научных экспериментов американских военных и NASA, включая проект Военно-морской исследовательской лаборатории по улавливанию солнечного света и преобразованию его в электрическую энергию постоянного тока.