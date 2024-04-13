96% сайтов больниц США передавали данные клиентов Google и брокерам данных

96% больниц передавали данные пользователей третьим лицам, включая таких технологических гигантов, как Google, брокеров данных и рекламные фирмы. Политики конфиденциальности были скудными: только 71% сайтов имели их. Даже среди тех, у кого есть политика, только 56% раскрывают конкретные компании, получающие информацию о пользователях.

Это исследование основывается на результатах предыдущего, проведенного той же командой, в котором была обнаружена аналогичная практика в более крупной выборке больниц.

Самым распространенным сборщиком данных оказался Google, присутствующий почти на каждом больничном сайте. К числу других компаний, участвовавших в исследовании, относятся

Adobe, телекоммуникационные компании и компании цифрового маркетинга, аналитические фирмы и брокеры данных.

Какие данные собираются? IP-адреса, информация о браузере, посещенные страницы на сайте, ссылающийся веб-сайт.