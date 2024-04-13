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Наука и технологии
Опубликовано 13 апреля 2024, 20:15
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96% сайтов больниц США передавали данные клиентов Google и брокерам данных

Что вызывает опасения по поводу конфиденциальности
Новое исследование Пенсильванского университета выявило широко распространенную практику обмена данными у больниц, что вызывает опасения по поводу конфиденциальности данных пациентов. Исследователи проанализировали около 100 сайтов американских больниц и обнаружили тревожную тенденцию.
96% сайтов больниц США передавали данные клиентов Google и брокерам данных
© Ferra

96% больниц передавали данные пользователей третьим лицам, включая таких технологических гигантов, как Google, брокеров данных и рекламные фирмы. Политики конфиденциальности были скудными: только 71% сайтов имели их. Даже среди тех, у кого есть политика, только 56% раскрывают конкретные компании, получающие информацию о пользователях.

Это исследование основывается на результатах предыдущего, проведенного той же командой, в котором была обнаружена аналогичная практика в более крупной выборке больниц.

Самым распространенным сборщиком данных оказался Google, присутствующий почти на каждом больничном сайте. К числу других компаний, участвовавших в исследовании, относятся

Adobe, телекоммуникационные компании и компании цифрового маркетинга, аналитические фирмы и брокеры данных.

Какие данные собираются? IP-адреса, информация о браузере, посещенные страницы на сайте, ссылающийся веб-сайт.