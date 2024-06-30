Наука и технологии
Опубликовано 30 июня 2024, 14:44
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98% испорченных хакерами данных индонезийских властей не имели резервных копий

Утверждают чиновники
Президент Индонезии Джоко Видодо (Joko Widodo) распорядился провести аудит государственных центров обработки данных после мощной атаки хакеров, которая выявила значительные уязвимости. Так, атака, ставшая самой серьезной за последние годы, нарушила работу множества служб, включая иммиграционную службу и крупные аэропорты, затронув более 230 государственных учреждений. Самое интересное, что у 98% правительственных данных, хранящихся в одном из двух скомпрометированных центров обработки данных, не были зарезервированы.
98% испорченных хакерами данных индонезийских властей не имели резервных копий
© Ferra

В результате кибератаки были зашифрованы огромные объемы правительственных данных, а злоумышленники потребовали выкуп в размере 8 миллионов долларов. Индонезия отказалась платить, предпочтя провести аудит своих центров обработки данных. Государственный аудитор Мухаммад Юсуф Атех заявил, что в ходе проверки будут изучены «управление и финансовый аспект».

Хинса Сибуриан (Hinsa Siburian) из индонезийского агентства кибербезопасности BSSN сообщил, что 98% данных, хранящихся в одном из центров обработки данных, не были зарезервированы. Этот недостаток в управлении данными был раскритикован как серьезный провал в управлении. Министр связи Буди Ари Сетиади признал, что именно «бюджетные ограничения» не позволили ведомствам использовать услуги резервного копирования, которые теперь станут обязательными.

Инцидент вызвал общественный резонанс, а группа по защите цифровых технологий SAFEnet призвала министра уйти в отставку.