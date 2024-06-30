98% испорченных хакерами данных индонезийских властей не имели резервных копий

В результате кибератаки были зашифрованы огромные объемы правительственных данных, а злоумышленники потребовали выкуп в размере 8 миллионов долларов. Индонезия отказалась платить, предпочтя провести аудит своих центров обработки данных. Государственный аудитор Мухаммад Юсуф Атех заявил, что в ходе проверки будут изучены «управление и финансовый аспект».

Хинса Сибуриан (Hinsa Siburian) из индонезийского агентства кибербезопасности BSSN сообщил, что 98% данных, хранящихся в одном из центров обработки данных, не были зарезервированы. Этот недостаток в управлении данными был раскритикован как серьезный провал в управлении. Министр связи Буди Ари Сетиади признал, что именно «бюджетные ограничения» не позволили ведомствам использовать услуги резервного копирования, которые теперь станут обязательными.

Инцидент вызвал общественный резонанс, а группа по защите цифровых технологий SAFEnet призвала министра уйти в отставку.