А был ли мальчик? В США опровергли попытку дрона с ИИ убить человека во время учений

Об инциденте сообщил полковник ВВС США Такер Гамильтон, под руководством которого якобы проходили испытания «умного» БПЛА. Сначала он рассказал о попытке дрона уничтожить человека, мешавшего системе поразить цель. Но после Гамильтон заявил, что симуляция боя была ненастоящей, проводился «мысленный эксперимент».

В ситуацию с нарастанием недоумений в СМИ вмешалась спикер ВВС Энн Стефанек и заявила, что таких учений вообще не было, «комментарии полковника были вырваны из контекста».

По мнению Ропека, скорее всего, дело обстоит так: заявленной Гамильтоном ситуации не было, а в СМИ ушла «драматизированная» версия стандартных учений; либо беспилотник с ИИ всё же пытался убить оператора, а власти теперь пытаются скрыть происходящее.

«Альтернативная версия предполагает, что на самом деле это произошло и, возможно, теперь правительство США не хочет, чтобы все знали, что они в одном шаге от того, чтобы обрушить Skynet на мир. Но реальных доказательств этому пока нет», — подчеркнул обозреватель Gizmodo.