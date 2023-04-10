А что случилось? Итальянцы начали переходить на VPN после запрета ChatGPT в стране

Итальянские власти заявили, что разработчик чат-бота компания OpenAI нарушила строгие правила конфиденциальности в Европе. Регулятор сослался на недавнюю утечку, которая позволила пользователям ChatGPT видеть часть чужих диалогов с ботом.

По скриншоту видно, что в конце марта, как раз, когда стало известно о запрете, в Италии начали активно искать VPN-сервисы. Они могут помочь обойти блокировку и продолжить пользоваться ChatGPT.