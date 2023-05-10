А деньги кто вернет? Основатель криптобиржи FTX попросил снять 10 из 13 уголовных обвинений

Его адвокаты утверждают, что несколько обвинений не позволяют установить состав преступления, заявляя, что дача ложных показаний не является мошенничеством без намерения получить деньги или имущество от жертвы. Они также утверждают, что прокуроры не доказали никакого экономического ущерба, причиненного действиями Банкмана-Фрида, заявляя, что правительство пытается превратить обвинения в нечестности в нарушения федеральных законов о мошенничестве.

Банкман-Фрид, который в настоящее время находится под домашним арестом под залог в 250 миллионов долларов, в случае признания его виновным по всем пунктам обвинения может получить более 155 лет тюремного заключения. Судебное разбирательство назначено на октябрь.