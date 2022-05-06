А где "зеленые человечки": ученые предложили найти отличия на снимках с кометы

А где "зеленые человечки": ученые предложили найти отличия на снимках с кометыА посмотреть есть на что
Комета 67P/Чурюмова-Герасименко впервые была замечена в 1969 году. Когда в 2014 году "Розетта" прибыла к объекту, она стала первым космическим аппаратом, совершившим рандеву с кометой.
Общественности предлагается рассмотреть снимки кометы 67P, сделанные до и после ее сближения с Солнцем. Добровольцы могут манипулировать изображениями, поворачивая их, увеличивать масштаб, а также указывать тип объекта, который, по их мнению, может быть представлен на снимке (пыль, валуны или эрозионные элементы), и что изменилось в нем - появился ли он, исчез или просто переместился.
Работа добровольцев над данными будет использована для создания карт активных областей на поверхности кометы, которые ученые смогут использовать для построения новых моделей кометной активности.