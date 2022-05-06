Наука и технологии
Вчера в 13:22
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А где "зеленые человечки": ученые предложили найти отличия на снимках с кометы

А посмотреть есть на что
В период с 2014 по 2016 год аппарат "Розетта" вращался на орбите кометы и изучал ее, собирая данные о структуре и геологии “космического камня”. Теперь астрономы просят общественность изучить снимки кометы и сообщить о различиях в особенностях ее поверхности с течением времени.
А где "зеленые человечки": ученые предложили найти отличия на снимках с кометы

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко впервые была замечена в 1969 году. Когда в 2014 году "Розетта" прибыла к объекту, она стала первым космическим аппаратом, совершившим рандеву с кометой.

Общественности предлагается рассмотреть снимки кометы 67P, сделанные до и после ее сближения с Солнцем. Добровольцы могут манипулировать изображениями, поворачивая их, увеличивать масштаб, а также указывать тип объекта, который, по их мнению, может быть представлен на снимке (пыль, валуны или эрозионные элементы), и что изменилось в нем - появился ли он, исчез или просто переместился.

А где "зеленые человечки": ученые предложили найти отличия на снимках с кометы

Работа добровольцев над данными будет использована для создания карт активных областей на поверхности кометы, которые ученые смогут использовать для построения новых моделей кометной активности.

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