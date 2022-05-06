А где "зеленые человечки": ученые предложили найти отличия на снимках с кометы

Комета 67P/Чурюмова-Герасименко впервые была замечена в 1969 году. Когда в 2014 году "Розетта" прибыла к объекту, она стала первым космическим аппаратом, совершившим рандеву с кометой.

Общественности предлагается рассмотреть снимки кометы 67P, сделанные до и после ее сближения с Солнцем. Добровольцы могут манипулировать изображениями, поворачивая их, увеличивать масштаб, а также указывать тип объекта, который, по их мнению, может быть представлен на снимке (пыль, валуны или эрозионные элементы), и что изменилось в нем - появился ли он, исчез или просто переместился.