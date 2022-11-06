А говорили обратное: учёные выяснили, что деятельность человека только увеличила число видов животных в Европе

А говорили обратное: учёные выяснили, что деятельность человека только увеличила число видов животных в ЕвропеЕсть несколько факторов
Мы много раз слышали от учёных, что из-за деятельности человека снижается разнообразие видов. В новом исследовании авторы сравнили количество видов крупных млекопитающих, живших в Европе каменного века и живущих в современной. Результат оказался неожиданным.
Удивительным образом, несмотря на вырубку лесов и отстрел крупных млекопитающих, биоразнообразие в Европе только увеличилось. Скорее всего, на это повлияли усилия защитников природы и ввоз видов из других мест. Исследователи говорят, что только два крупных млекопитающих полностью вымерли за прошедшее время. Это тур и европейский дикий осел.
А вот новых видов в Европе стало значительно больше. Это и городские крысы, и целенаправленно завезённые людьми американские норки, пятнистые олени и енотовидные собаки.