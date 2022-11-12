А кому сейчас легко? Disney сократит часть своего персонала

Пока нет никаких подробностей о том, сколько работников может пострадать, поскольку Disney начнет с формирования "рабочей группы по структуре затрат" для анализа своих финансов. Однако перспектива увольнений “замаячила” после того, как во вторник финансовый директор компании Кристин Маккарти заявила, что Disney "активно оценивает базу расходов в настоящее время".

Компания затягивает пояса и другими способами: в служебной записке Чапека сотрудникам было предложено проводить деловые встречи виртуально, когда это возможно, чтобы сократить расходы на поездки.

Однако, даже после повышения цен и не только компания все еще теряет деньги на своем бизнесе. Поскольку она тратит миллионы на создание контента, который бы удерживал подписчиков своих стриминговых сервисов. В прошлом квартале компания так потеряла около 1,5 млрд долларов.