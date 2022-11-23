А кто платить-то будет? Стоимость одной кремниевой пластины TSMC вырастет на четверть

Цены на полупроводниковые пластины резко выросли за последние несколько лет, отчасти из-за сложности производства и гегемонии TSMC на рынке. Согласно новому отчету Digitimes, потребительские продукты высокого класса, выпуск которых запланирован на 2023 год, станут еще дороже.

Стоимость одной 3-нм пластины TSMC предположительно составит 20 тыс долларов, что вдвое превышает цену 7-нм пластин и на четверть 5-нм (10 и 16 тыс долларов соответственно). Хотя рост цен может не проявиться сразу, его можно ожидать в ближайшие кварталы, считают аналитики.

Многие крупные игроки отрасли, такие как Nvidia, Qualcomm, Apple и MediaTek, заявили о своих правах на производственные мощности TSMC в 2023 и 2024 годах. Так что да, скорее всего за повышение цены на производство будет платить конечный пользователь.