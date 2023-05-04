А настоящее что-то останется? Стартапы хотят создать лабораторный аналог шоколада

Выращенный в лаборатории шоколад призван решить некоторые экологические и этические проблемы, связанные с традиционным выращиванием какао. Цепочка поставок какао хрупка, большая часть какао выращивается в экваториальных странах Африки, Южной и Центральной Америки. Изменение климата уже влияет на урожайность, и фермеры вырубают леса, чтобы удовлетворить растущий спрос на шоколад. Многие фермеры, выращивающие какао, не имеют возможности зарабатывать на жизнь, что приводит к использованию детского труда. California Cultured надеется, что ее экологичный и дешевый шоколад станет решением этих проблем.

Однако компании еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем выращенный в лаборатории шоколад станет коммерчески доступным. Пока у компании есть только грубые прототипы молочного шоколада, который требует гораздо более простого вкусового профиля, чем темный шоколад. Если все пойдет по плану, потребуется около четырех лет, чтобы изготовить плитку шоколада, которая убедит генерального директора компании Алана Перлштейна в целесообразности выхода на рынок.