"А о чем говорить-то?": Рогозин прокомментировал возможную беседу с главой NASA

Вчера мне сообщили, что сенатор Нельсон, который возглавляет NASA, хочет со мной переговорить по телефону. А о чем говорить-то? Говорить не о чем, на самом деле, потому что пусть санкции сначала свои отменяют незаконные, которые введены в отношении наших предприятий, в том числе тех, которые имеют отношение непосредственно к обеспечению Международной космической станции - российского сегмента