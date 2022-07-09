"А о чем говорить-то?": Рогозин прокомментировал возможную беседу с главой NASA

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"А о чем говорить-то?": Рогозин прокомментировал возможную беседу с главой NASAИ рассказал об ответных санкциях
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал возможную телефонную беседу с главой NASA. По словам Рогозина, ему не о чем говорить с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Биллом Нельсоном, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Рогозина “России-24”.
Вчера мне сообщили, что сенатор Нельсон, который возглавляет NASA, хочет со мной переговорить по телефону. А о чем говорить-то? Говорить не о чем, на самом деле, потому что пусть санкции сначала свои отменяют незаконные, которые введены в отношении наших предприятий, в том числе тех, которые имеют отношение непосредственно к обеспечению Международной космической станции - российского сегмента
Дмитрий Рогозин
Гендиректор “Роскосмоса”
Рогозин добавил, что Роскосмос принял ответные санкции, но если “они будут себя так вести, мы еще добавим".