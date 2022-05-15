А разговоров то было: до встречи с инопланетянами есть еще 400 тыс лет

Изучение других цивилизаций в любом виде сбивает с толку, потому что у нас есть только одна известная цивилизация - люди на Земле. Тем не менее, многие исследователи рассматривают этот вопрос как своего рода мысленный эксперимент, используя строгие научные принципы.

В своих расчетах исследователи использовали несколько переменных. Вероятность появления и развития жизни - (fc) и вероятность сохранения необходимого этапа жизни звезды-хозяина - (F).

Сонг и Гао провели серию симуляций Монте-Карло, используя различные значения этих переменных. Они пришли к двум сценариям: оптимистическому и пессимистическому.

В первом случае нам понадобится около 2 000 лет, чтобы достичь двусторонней связи.

Но это оптимистический сценарий, при котором Вселенная кажется дружелюбной и населенной другими гостеприимными цивилизациями.

В пессимистическом сценарии нам придется прожить около 400 000 лет, чтобы иметь с ними двустороннюю связь.