А разговоров-то было: ИИ-дипфейки не повлияли на выборы в мире, показал анализ

Отчет Института Алана Тьюринга показал, что во время европейских выборов широкое распространение получили только 27 сгенерированных ИИ материалов. В основном их видели пользователи, которые уже придерживались идеологических взглядов, что говорит об «ограниченном охвате и влиянии».

В США было обнаружено более 1000 случаев дезинформации на выборах, но только 6% из них были сгенерированы искусственным интеллектом. Интересно, что пользователи социальных сетей чаще ошибочно определяли реальные изображения как сгенерированные ИИ, чем наоборот.