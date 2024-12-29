А разговоров-то было: ИИ-дипфейки не повлияли на выборы в мире, показал анализ

Опубликовано 29 декабря 2024, 14:151 мин.
А разговоров-то было: ИИ-дипфейки не повлияли на выборы в мире, показал анализК следующим он станет лучше
ИИ-дипфейки не повлияли на выборы в мире, показал анализ. Последние исследования показывают, что фейки и дезинформация, генерируемая искусственным интеллектом, практически не повлияли на выборы 2024 года в США и не только, пишет Gizmodo. Несмотря на опасения по поводу возможности ИИ манипулировать общественным мнением, исследования показали, что синтетический политический контент не стал вирусным.
Отчет Института Алана Тьюринга показал, что во время европейских выборов широкое распространение получили только 27 сгенерированных ИИ материалов. В основном их видели пользователи, которые уже придерживались идеологических взглядов, что говорит об «ограниченном охвате и влиянии».
В США было обнаружено более 1000 случаев дезинформации на выборах, но только 6% из них были сгенерированы искусственным интеллектом. Интересно, что пользователи социальных сетей чаще ошибочно определяли реальные изображения как сгенерированные ИИ, чем наоборот.