Наука и технологии
Опубликовано 29 декабря 2024, 14:15
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А разговоров-то было: ИИ-дипфейки не повлияли на выборы в мире, показал анализ

К следующим он станет лучше
ИИ-дипфейки не повлияли на выборы в мире, показал анализ. Последние исследования показывают, что фейки и дезинформация, генерируемая искусственным интеллектом, практически не повлияли на выборы 2024 года в США и не только, пишет Gizmodo. Несмотря на опасения по поводу возможности ИИ манипулировать общественным мнением, исследования показали, что синтетический политический контент не стал вирусным.
А разговоров-то было: ИИ-дипфейки не повлияли на выборы в мире, показал анализ
© Ferra

Отчет Института Алана Тьюринга показал, что во время европейских выборов широкое распространение получили только 27 сгенерированных ИИ материалов. В основном их видели пользователи, которые уже придерживались идеологических взглядов, что говорит об «ограниченном охвате и влиянии».

В США было обнаружено более 1000 случаев дезинформации на выборах, но только 6% из них были сгенерированы искусственным интеллектом. Интересно, что пользователи социальных сетей чаще ошибочно определяли реальные изображения как сгенерированные ИИ, чем наоборот.