А разговоров-то было: Россию передумали отключать от SWIFT в случае "вторжения" на Украину

Три источника издания Reuters, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что запрет на полное исключение России из системы финансовых транзакций SWIFT не рассматривается после того, как европейские страны начали активно возражать против этой меры.

Американские чиновники также заявили, что в ходе встреч со своими коллегами из Германии, Франции и Великобритании на этой неделе был достигнут значительный прогресс по пакету санкций, которые будут введены против России в случае “вторжения” на Украину.