А шуму-то было: 5G оказался безопасен для самолетов

12:00, 07 июля 2023
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А шуму-то было: 5G оказался безопасен для самолетовПо крайней мере на данный момент
Срок, установленный на 1 июля для возможных сбоев в работе авиационной отрасли США в связи с внедрением 5G, прошел без серьезных инцидентов. Компания Flightradar24, занимающаяся отслеживанием полетов, сообщила, что за выходные не было зафиксировано никаких сбоев, связанных с 5G.
Это стало облегчением, учитывая предупреждения о хаосе и возможной остановке перевозок, если 5G создаст помехи для высотомеров самолетов. Опасения были вызваны слухами, что передача данных 5G в диапазоне C может повлиять на безопасность посадки самолетов.
Несмотря на то, что в настоящее время продолжается модернизация высотомеров, такие крупные авиакомпании, как American, Southwest, Alaska, Frontier и United, уже обновили высотомеры, защищенные от помех 5G.