А шуму-то было: 5G оказался безопасен для самолетов

Это стало облегчением, учитывая предупреждения о хаосе и возможной остановке перевозок, если 5G создаст помехи для высотомеров самолетов. Опасения были вызваны слухами, что передача данных 5G в диапазоне C может повлиять на безопасность посадки самолетов.

Несмотря на то, что в настоящее время продолжается модернизация высотомеров, такие крупные авиакомпании, как American, Southwest, Alaska, Frontier и United, уже обновили высотомеры, защищенные от помех 5G.