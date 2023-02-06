А увольнения закончатся? Dell сократит 6650 сотрудников

15:12, 06 февраля 2023
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А увольнения закончатся? Dell сократит 6650 сотрудниковIT-гиганты массово увольняют работников
Стало известно, что производитель компьютеров Dell собирается сократить около 6650 рабочих мест, что составляет 5% глобальной рабочей силы. На это решение повлияла «неопределённость будущего».
Фото: Unsplash
Увольнения также связаны с падением спроса на ПК и ноутбуки. Аналитики IDC сообщили о 37-процентном снижении поставок компьютеров Dell за последний праздничный квартал по сравнению с тем же трёхмесячным периодом предыдущего года. Bloomberg сообщает, что 55% доходов Dell приходится на продажи ПК.
Напомним, Google, Microsoft, Amazon и др. в последние недели объявили о массовых увольнениях.