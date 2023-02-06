А увольнения закончатся? Dell сократит 6650 сотрудников

Увольнения также связаны с падением спроса на ПК и ноутбуки. Аналитики IDC сообщили о 37-процентном снижении поставок компьютеров Dell за последний праздничный квартал по сравнению с тем же трёхмесячным периодом предыдущего года. Bloomberg сообщает, что 55% доходов Dell приходится на продажи ПК.

Напомним, Google, Microsoft, Amazon и др. в последние недели объявили о массовых увольнениях.