Наука и технологии
15:12, 06 февраля 2023
1 мин.

А увольнения закончатся? Dell сократит 6650 сотрудников

IT-гиганты массово увольняют работников

Стало известно, что производитель компьютеров Dell собирается сократить около 6650 рабочих мест, что составляет 5% глобальной рабочей силы. На это решение повлияла «неопределённость будущего».

А увольнения закончатся? Dell сократит 6650 сотрудников

Фото: Unsplash

Увольнения также связаны с падением спроса на ПК и ноутбуки. Аналитики IDC сообщили о 37-процентном снижении поставок компьютеров Dell за последний праздничный квартал по сравнению с тем же трёхмесячным периодом предыдущего года. Bloomberg сообщает, что 55% доходов Dell приходится на продажи ПК.

Напомним, Google, Microsoft, Amazon и др. в последние недели объявили о массовых увольнениях.

Источник:The Verge
Теги:
#DELL
,
#работа
Новости партнеров
Новости партнеров