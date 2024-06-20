А ведь начиналось всё с продажи CD: Netflix откроет в Техасе аналог Disneyland

Netflix House будет сочетать в себе рестораны, живые мероприятия и другие развлечения. Поклонники смогут погрузиться в декорации популярных сериалов, таких как "Игра в кальмара", "Бриджертоны" и не только. Среди развлечений - танцы на площадке в викторианском стиле под оркестровые каверы песен Тейлор Свифт и участие в испытаниях из знаменитой корейской дорамы, но без смертельного риска.

В заведениях также будут представлены эксклюзивные товары, такие как футболки Hellfire Club, настольная игра The Queen's Gambit и другие предметы вроде кофейной кружки "Я выжил в смертельной игре богатого парня".