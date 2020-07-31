Наука и технологии
Сегодня 11:04
А вот и лучшие новости недели с цифровой телеведущей Еленой!
Вкалывают роботы, а не человек
Каждый обзорщик гаджетов проходит этап от «пора бы уже стать видеоблогером» до «а всё, теперь уже поздно». Мы тоже через это прошли, и не стали, но не потому, что превратились в брюзжащих скучных дедов, а потому что у нас теперь есть компьютеризированный, автоматизированный и гораздо более красивый, чем любой смартфонообзорщик, робот на службе у видеоновостей.
Если вы не поняли, о чём речь, напоминаем, что мы объединились с SberDevices и теперь будем выпускать видео с цифровым аватаром Еленой. Есть много идей, где умеющий разговаривать и смотреться в кадре (в отличие от нас) робот на ИИ мог бы быть полезен, ну а пока, леди и джентльмены, вашему вниманию второй выпуск еженедельных новостей. Всем мира и добра!