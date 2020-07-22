Наука и технологии
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Выпуски новостей Ferra.ru теперь ведёт робот на искусственном интеллекте
Мы — первое IT-СМИ с таким форматом регулярной подачи информации
В прошлом году был представлен цифровой двойник телеведущей Елена. Созданный с помощью нейросетей аватар может читать тексты почти так же, как это делают настоящие люди. Технология Елены использует только текст, чтобы генерировать речь и видео. Аватар также имитирует мимику и эмоции человека.
Наше издание стало первым СМИ, которое записало новостной ролик с Еленой. Посмотрите, как цифровая ведущая рассказывает новейшие события в технике — это ли не будущее?
Новости недели с цифровым аватаром Еленой
Елену создали в Лаборатории робототехники Сбербанка с привлечением группы компаний ЦРТ, технологии которой обеспечивают синтез речи аватара. Развитием и поддержкой проекта занимается SberDevices.