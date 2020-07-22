Выпуски новостей Ferra.ru теперь ведёт робот на искусственном интеллекте

В прошлом году был представлен цифровой двойник телеведущей Елена. Созданный с помощью нейросетей аватар может читать тексты почти так же, как это делают настоящие люди. Технология Елены использует только текст, чтобы генерировать речь и видео. Аватар также имитирует мимику и эмоции человека.