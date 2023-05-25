А вы? Более 14% россиян боятся нейросетей

Исследование показало, что 25% респондентов уже используют ИИ, а 62% выразили желание изучить эту тему в ближайшем будущем. Однако стоит отметить, что более 14% опрошенных признались, что испытывают опасения по поводу взаимодействия с нейронными сетями.

Опрос также пролил свет на задачи, которые россияне готовы делегировать искусственному интеллекту. Почти половина респондентов (48%) выразили готовность доверить ИИ создание текстов, а 47% считают, что он может справиться с разработкой IT-продуктов. Интересно, что 20% заявили, что позволили бы нейросети написать свое резюме.

Исследование также показало, что основными областями, в которых в настоящее время используется ИИ, являются простое общение (13%), рабочие задачи (9%) и образовательная деятельность (2%).