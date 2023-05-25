А вы? Более 14% россиян боятся нейросетей

А вы? Более 14% россиян боятся нейросетейА 25% их уже используют
Недавнее исследование, проведенное исследовательским центром «Зарплата.ру» и онлайн-университетом Skypro, показало, что значительное число россиян используют искусственный интеллект (ИИ) в своей повседневной жизни. Однако каждый седьмой его боится.
Исследование показало, что 25% респондентов уже используют ИИ, а 62% выразили желание изучить эту тему в ближайшем будущем. Однако стоит отметить, что более 14% опрошенных признались, что испытывают опасения по поводу взаимодействия с нейронными сетями.
Опрос также пролил свет на задачи, которые россияне готовы делегировать искусственному интеллекту. Почти половина респондентов (48%) выразили готовность доверить ИИ создание текстов, а 47% считают, что он может справиться с разработкой IT-продуктов. Интересно, что 20% заявили, что позволили бы нейросети написать свое резюме.
Исследование также показало, что основными областями, в которых в настоящее время используется ИИ, являются простое общение (13%), рабочие задачи (9%) и образовательная деятельность (2%).