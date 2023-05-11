А вы говорите, что у нас патриархат: женские космические экипажи оказались эффективнее мужских

Исследование предполагает, что женщины-астронавты, будучи в целом легче мужчин, потребляют меньше кислорода и воды, выделяя при этом меньше тепла (соответственно теряя меньше энергии). Кроме того, женским экипажам требуется меньше места для хранения оборудования, что позволяет строить более компактные модули для космической среды обитания.

Эти выводы подчеркивают эксплуатационные преимущества женских команд для будущих пилотируемых космических миссий.

Ранее группа ученых рассказала, что секс в космосе может стать реальностью в течение следующего десятилетия, и уже пора начинать обсуждать потенциальные риски и проблемы, которые могут возникнуть в ходе такой близости.