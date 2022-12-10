Abibas, Иike, Puna: в России могут появиться магазины китайских брендов одежды

Abibas, Иike, Puna: в России могут появиться магазины китайских брендов одеждыРаз европейские не торопятся возвращаться
"Известия" сообщили, что в России могут появиться магазины одежды, обуви и аксессуаров китайских брендов. По словам Павла Люлина, вице-президента Союза торговых центров, ритейлеры из Китая ввозили свой ассортимент в Россию, чтобы продавать его в мультибрендовых магазинах. Но ситуация изменилась.
Сейчас же торговым сетям предлагают инвестировать в открытие магазинов под своим именем. Прецедент такого решения уже есть: так, китайский бренд Li-Ning открыл свой магазин в России в апреле 2022 года.
Массовое появление китайской одежды требует новых лекал и таблиц размеров, поскольку некоторые изделия необходимо адаптировать для отечественного покупателя, отмечает Люлин. Россияне, заказывающие одежду, например, с AliExpress могут знать, насколько порой различаются размеры китайской одежды от той, к которой нас привыкли.