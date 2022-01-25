Абоненты с каким именем звонят чаще других

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Абоненты с каким именем звонят чаще другихВыяснила Yota
Оператор сотовой связи Yota поделился данными за 2021 год. Аналитики компании выяснили, какие имена встречаются чаще всего среди её абонентов.
Наиболее популярные мужские имена среди пользователей мобильного оператора — Александр, Сергей, Алексей. Женские — Елена, Наталья, Татьяна. При этом Александров на 21,4% больше, чем Елен. В целом, мужчин среди абонентов Yota больше на 16%.
Также аналитики подсчитали, что суммарно мужчины с именем Александр генерируют на 20,4% голосового трафика больше, чем Елены. По среднему количеству минут на человека в лидеры вышли Анастасии — 63,3 часа за год, или 10,4 минуты в день. Меньше всего звонят Владимиры — 50 часов за год, в среднем по 8 минут в день.
В Yota определили самые популярные имена и по другим направлениям. Так, самыми активными пользователями TikTok стали Натальи, «ВКонтакте» и Telegram — Максимы, а Instagram и Facebook — Анастасии.
Источник: Пресс-служба Yota