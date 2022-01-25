Абоненты с каким именем звонят чаще других

Наиболее популярные мужские имена среди пользователей мобильного оператора — Александр, Сергей, Алексей. Женские — Елена, Наталья, Татьяна. При этом Александров на 21,4% больше, чем Елен. В целом, мужчин среди абонентов Yota больше на 16%.

Также аналитики подсчитали, что суммарно мужчины с именем Александр генерируют на 20,4% голосового трафика больше, чем Елены. По среднему количеству минут на человека в лидеры вышли Анастасии — 63,3 часа за год, или 10,4 минуты в день. Меньше всего звонят Владимиры — 50 часов за год, в среднем по 8 минут в день.

В Yota определили самые популярные имена и по другим направлениям. Так, самыми активными пользователями TikTok стали Натальи, «ВКонтакте» и Telegram — Максимы, а Instagram и Facebook — Анастасии.