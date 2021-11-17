Абоненты Tele2 получат доступ к скидкам в «Чёрную пятницу» раньше всех

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Абоненты Tele2 получат доступ к скидкам в «Чёрную пятницу» раньше всех24 ноября в 18:00
Tele2 сообщил, что предлагает для своих абонентов возможность получить доступ к скидкам в «Чёрную пятницу» раньше всех — за шесть часов до начала акции.
Товары со скидками до 90% будут размещены на официальном сайте распродажи BlackFridaySale.ru с 25 по 28 ноября. Абоненты Tele2 же смогут получить доступ к закрытой предпродаже в среду 24 ноября в 18:00 по московскому времени. Так они смогут первыми купить товары по выгодным ценам.
Чтобы воспользоваться возможностью, нужно активировать доступ на сайте bolshe.tele2.ru. Затем нужно будет найти интересующий товар на сайте и нажать на кнопку «Купить».
Ранее Tele2 объявил акцию с «Шоколадницей» — можно обменять минуты по тарифу на кофе.
Источник: Пресс-служба Tele2