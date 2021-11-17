Абоненты Tele2 получат доступ к скидкам в «Чёрную пятницу» раньше всех

Чтобы воспользоваться возможностью, нужно активировать доступ на сайте bolshe.tele2.ru. Затем нужно будет найти интересующий товар на сайте и нажать на кнопку «Купить».

Ранее Tele2 объявил акцию с «Шоколадницей» — можно обменять минуты по тарифу на кофе.