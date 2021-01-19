Абоненты Tele2 получили скидку 25% на билеты в кино

Чтобы получить скидку от Tele2, нужно зайти в мобильное приложение оператора и перейти в раздел программы лояльности «Больше». Там нужно найти предложение «Скидка 25% на кино» и получить промокод. Если в приложении этого нет, то можно перейти по этой ссылке для получения промокода.

Код можно использовать при покупке билетов на сайте «КАРО» или в билетных терминалах. Скидка действует в течение недели после активации. Каждый абонент имеет право на четыре промокода в месяц. При этом он может привести с собой четырёх друзей.