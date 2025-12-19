Acer, Asus и Hisense выиграли суд у Nokia в Лондоне

Согласно решению судьи Джеймса Меллора, компании должны будут выплачивать Nokia по 0.365 доллара за каждое проданное устройство. Эта сумма больше, чем предлагали Acer и Asus (0.03 доллара), но меньше требований самой Nokia (0.69 доллара). Спор касается технологии кодирования видео, используемой для повышения эффективности и качества потоковой передачи.

Это решение продолжает недавнюю судебную практику Великобритании, где допускается установление временных лицензий до основного судебного разбирательства. Английские суды, как и китайские, с 2020 года имеют право определять глобальные условия лицензий на патенты.