Наука и технологии
Опубликовано 19 декабря 2025, 23:12
1 мин.

Acer, Asus и Hisense выиграли суд у Nokia в Лондоне

Речь идет о патенте на технологию для потокового видео
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу компаний Acer, Asus и Hisense в их глобальном патентном споре с Nokia. Суд постановил, что до определения окончательных условий лицензии должен действовать временный договор.
Acer, Asus и Hisense выиграли суд у Nokia в Лондоне

© NOKIA

Согласно решению судьи Джеймса Меллора, компании должны будут выплачивать Nokia по 0.365 доллара за каждое проданное устройство. Эта сумма больше, чем предлагали Acer и Asus (0.03 доллара), но меньше требований самой Nokia (0.69 доллара). Спор касается технологии кодирования видео, используемой для повышения эффективности и качества потоковой передачи.

Это решение продолжает недавнюю судебную практику Великобритании, где допускается установление временных лицензий до основного судебного разбирательства. Английские суды, как и китайские, с 2020 года имеют право определять глобальные условия лицензий на патенты.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ACER
,
#ASUS
,
#Hisense
,
#Nokia