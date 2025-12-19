Acer, Asus и Hisense выиграли суд у Nokia в Лондоне

Опубликовано 19 декабря 2025, 23:121 мин.
Acer, Asus и Hisense выиграли суд у Nokia в ЛондонеРечь идет о патенте на технологию для потокового видео
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу компаний Acer, Asus и Hisense в их глобальном патентном споре с Nokia. Суд постановил, что до определения окончательных условий лицензии должен действовать временный договор.
Согласно решению судьи Джеймса Меллора, компании должны будут выплачивать Nokia по 0.365 доллара за каждое проданное устройство. Эта сумма больше, чем предлагали Acer и Asus (0.03 доллара), но меньше требований самой Nokia (0.69 доллара). Спор касается технологии кодирования видео, используемой для повышения эффективности и качества потоковой передачи.
Это решение продолжает недавнюю судебную практику Великобритании, где допускается установление временных лицензий до основного судебного разбирательства. Английские суды, как и китайские, с 2020 года имеют право определять глобальные условия лицензий на патенты.