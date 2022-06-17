Activision Blizzard провела свое расследование и заявила о своей невиновности

"Вопреки многим обвинениям, совет директоров и его внешние консультанты пришли к выводу, что нет никаких доказательств того, что высшее руководство Activision Blizzard когда-либо намеренно игнорировало или пыталось преуменьшить случаи домогательств, которые имели место и о которых было сообщено", - говорится в заявлении Activision Blizzard.

В отчете признается, что в компании были проблемы, и что такое заключение мало способствует решению проблем пострадавших. Однако в отчете одного из консультантов, привлеченных Activision Blizzard для анализа заявлений о домогательствах и ответов компании, говорится: "Судя по объему сообщений, количество отраженных проступков сравнительно невелико для компании такого размера, как Activision Blizzard".

"Следует сказать, что компания подвергается неослабевающему шквалу критики со стороны СМИ, которые пытаются представить всю компанию (и многих невинных сотрудников) в пятнах из-за очень небольшой части сотрудников, которые совершили проступок и были наказаны за это", - пишет компания.