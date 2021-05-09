Adidas выпустит кроссовки в стиле Xbox

СМИ пишут, что компании выпустят серию кроссовок. Первая модель Adidas x Xbox должна выйти в июне. Другие появятся позже, скорее всего, в октябре.

Пока ни Adidas, ни Xbox не анонсировали проект. Однако сетевые источники видели документы компаний, подтверждающие существование кроссовок. Сообщается, что в 2022 году выйдет ещё больше моделей Xbox x Adidas.

В сеть также слили рендер грядущих кроссовок. У них есть логотип Xbox на верхней части, амортизация Boost, сетка. Сделаны они из синтетической кожи. Вся обувь будет продаваться в чёрных и зелёных коробках с логотипом Xbox.