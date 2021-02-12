Наука и технологии
Сегодня в 15:08
Администрация Байдена готовит новые санкции против китайских технологических компаний
«Оттепели» после Трампа не будет
Администрация Трампа запомнилась в том числе тем, что ввела санкции против Huawei, запретив американским компаниям сотрудничать с китайцами. Многие надеялись, что вместе со сменой президента США изменится и политика в отношении китайских партнёров. Как оказалось, зря.
Reuters сообщает, что правительство США рассмотрит возможность введения новых целевых ограничений на экспорт определённых чувствительных технологий в Китай. Информацией поделилось анонимное высокопоставленное должностное лицо США перед первым официальным звонком Байдена лидеру Китая Си Цзиньпину.
Отмечается, что новая администрация США не будет отказываться от существующих торговых тарифов с Китаем, а также планирует провести консультации с союзниками США. Администрация Байдена хочет убедиться, что Америка не будет поставлять чувствительные технологии, которые могут дать преимущество китайскому военному сектору.