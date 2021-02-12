Администрация Байдена готовит новые санкции против китайских технологических компаний

Reuters сообщает, что правительство США рассмотрит возможность введения новых целевых ограничений на экспорт определённых чувствительных технологий в Китай. Информацией поделилось анонимное высокопоставленное должностное лицо США перед первым официальным звонком Байдена лидеру Китая Си Цзиньпину.

Отмечается, что новая администрация США не будет отказываться от существующих торговых тарифов с Китаем, а также планирует провести консультации с союзниками США. Администрация Байдена хочет убедиться, что Америка не будет поставлять чувствительные технологии, которые могут дать преимущество китайскому военному сектору.