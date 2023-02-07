Администрация Байдена заставит майнеров криптовалюты отчитываться о загрязнении окружающей среды

Администрация Байдена заставит майнеров криптовалюты отчитываться о загрязнении окружающей средыМасштабы загрязнения могут быть впечатляющими
Журналист прочитали письма законодателей-демократов США и узнали, что федеральные агентства имеют право заставлять компании, занимающиеся майнингом криптовалют, раскрывать информацию о том, сколько энергии они используют и какие выбросы парниковых газов производят.
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Утверждается, что министерство энергетики и Агентство по охране окружающей среды имеют «чёткие полномочия требовать раскрытия информации о выбросах и использовании энергии криптомайнерами». Демократы попросили их поскорее ввести режим обязательного раскрытия информации.
The Verge отмечает, что пока нет конкретных данных о том, сколько выбросов получается от деятельности криптомайнеров в США, однако первоначальные оценки «поразительны». Согласно сентябрьскому отчёту Белого дома, операции криптоиндустрии в стране, вероятно, потребляют примерно столько же электроэнергии , сколько все домашние компьютеры в США вместе взятые.