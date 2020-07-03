Наука и технологии
Сегодня 15:55
Администрация Трампа оплатила постройку виртуальной «стены» на границе США и Мексики
Подрядчик установит сотни вышек наблюдения
СМИ сообщили, что администрация Трампа оплатила постройку виртуальной «стены» на границе США и Мексики. Компания-подрядчик Anduril Industries получила пятилетний контракт на сотни миллионов долларов.
На полученные деньги компания возведёт сотни вышек наблюдения с функциями искусственного интеллекта (ИИ). Работы должны будут завершиться к 2022 году. Официально эти вышки должны будут помочь в борьбе с криминальными сетями, которые занимаются незаконной трансграничной деятельностью.
Такая виртуальная «стена» будет питаться от солнечных батарей: они обеспечат непрерывную работу оборудования 24 часа в сутки 365 дней в году. На вышках установят датчики и камеры наблюдения, которые смогут обнаружить относительно крупные объекты вдоль границы: в частности, человека или транспортное средство.
Стоит отметить, что компания Anduril Industries принадлежит основателю Oculus Палмеру Лаки (Palmer Luckey).