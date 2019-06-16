Администрацию США обвинили в учащении кибератак на российские энергосистемы

Газета ссылается на бывших и действующих чиновников Белого дома. Журналисты пишут, что такие попытки внедрить вредоносные программы в российские системы ведутся ещё с 2012 года. Однако в последнее время они стали агрессивнее и чаще.

Президент США поспешил ответить на статью газеты в своём твиттере. Он назвал её «виртуальным актом измены» и отметил, что информация, представленная в ней, ложна. Закончил он тем, что назвал СМИ «врагом народа».

The New York Times предупредила Трампа, что обвинять прессу в измене «опасно». И заявила, что рассказывала о статье представителям правительства перед публикацией. Те ответили, что угрозы для нацбезопасности материал не представляет.