Adobe представила ИИ-генерацию, но для видео

Adobe представила ИИ-генерацию, но для видеоРеальность все менее объективна
На конференции MAX Adobe продемонстрировала значительные достижения в области генеративного искусственного интеллекта для видеомонтажа. Инструмент Project Fast Fill, созданный на основе технологии генеративной заливки, представленной в Photoshop, позволяет видеоредакторам легко удалять объекты из видео или изменять фон с помощью простых текстовых описаний.
В отличие от традиционных методов редактирования видео, этот инструмент не требует покадрового редактирования, что значительно экономит время. После внесения необходимых изменений они автоматически распространяются на весь видеоролик, даже в сложных сценах с переменным освещением.
Конкуренты, такие как DaVinci Resolve, применяют ИИ для распознавания голоса и объектов, но сильная основа Adobe в области генеративного ИИ, в частности, модели Firefly, делает ее ведущим новатором в этой области.