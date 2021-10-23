Adobe пригрозила неоплачиваемым отпуском сотрудникам, которые не вакцинируются

Наука и технологии
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Adobe пригрозила неоплачиваемым отпуском сотрудникам, которые не вакцинируютсяТакая проблема стоит не только в России
Производитель программного обеспечения Adobe потребовал от своих сотрудников в США, чтобы они все поставили прививку от коронавируса. В электронном письме сотрудникам компания заявила, что они должны вакцинироваться до 8 декабря, иначе уйдут в неоплачиваемый отпуск.
В эти сроки Adobe должна уложиться, чтобы выполнить требования администрации Байдена. Как отмечает издание Engadget, компания активно сотрудничает с правительством США. Ранее в этом году она объединилась с правительственными учреждениями во всех 50 штатах, чтобы помочь им модернизировать свои услуги с помощью Adobe Experience Cloud и Adobe Document Cloud. Компания даже запустила Государственную программу быстрого реагирования во время пандемии, чтобы помочь людям беспрепятственно получить доступ к государственным сайтам с информацией о вакцинации.
Сообщается, что уже 93,5% сотрудников Adobe прошли или проходят полную вакцинацию. Компания разрешает не ставить прививку по религиозным или медицинским побуждениям.
Источник: Engadget