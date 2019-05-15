Adobe пугает судом пользователей старых версий Photoshop

Компания Adobe начала рассылать письма некоторым своим пользователям старых версий приложений Creative Cloud с предупреждением о возможных судебных претензиях со стороны третьих лиц.

В письме говорится: «Недавно мы прекратили выпуск некоторых старых версий приложений Creative Cloud. По условиям соглашения, у вас больше нет лицензии на их использование. Пожалуйста, обратите внимание, что если вы продолжите использовать эти версии ПО, вы можете получить претензии от третьих лиц».