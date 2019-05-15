Adobe пугает судом пользователей старых версий Photoshop

Компания Adobe начала рассылать письма некоторым своим пользователям старых версий приложений Creative Cloud с предупреждением о возможных судебных претензиях со стороны третьих лиц.
В письме говорится: «Недавно мы прекратили выпуск некоторых старых версий приложений Creative Cloud. По условиям соглашения, у вас больше нет лицензии на их использование. Пожалуйста, обратите внимание, что если вы продолжите использовать эти версии ПО, вы можете получить претензии от третьих лиц».
Письма начали получать пользователи с подписками на устаревшие версии Lightroom Classic, Photoshop, Premiere и Animate.
Представители компании подтвердили журналистам подлинность письма. Как они пояснили, компания предоставила таким пользователям руководство по обновлению до свежих версий приложений.
По мнению экспертов, претензии к пользователям возможны из-за судебного спора Adobe с разработчиком Dolby Labs.