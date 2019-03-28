Adobe воссоздала офис 1990-х годов с эффектом погружения

Компания Adobe и креативное агентство Giant Spoon в рамках проекта Back to the 90s (Назад в девяностые) воссоздали офис рекламного агентства 90-х годов, из которого могли бы запустить первый цифровой баннер.
Проект представлен в Лас-Вегасе в рамках саммита Adobe Summit. Для лучшего погружения в атмосферу того времени, посетителей встречает нервный менеджер, объявляет их стажёрами и поручает загрузить с дискеты дизайн рекламы Pizza Hut, именно такой был первый цифровой баннер.
Затем «стажёрам» поручается позвонить клиенту по стационарному проводному, номер которого надо найти в так называемом Rolodex, вращающемся каталогом с карточками. На рабочих столах установлена техника и атрибуты того времени, включая компьютеры Apple Mac, игрушки Furby и мотивирующие плакаты на стенах.
Затем посетители могут наведаться в видеопрокат в стиле Blockbuster и посмотреть фильм с видеокассеты в гостиной, а также заказать пиццу с настольного компьютера.
На каждом этапе Adobe демонстрирует возможности облачного Adobe Experience Cloud, показывая, какой путь прошли технологии за двадцать с лишним лет.