Adobe выкрасила свой офис в синий, зелёный и оранжевый, чтобы улучшить работоспособность сотрудников

В Adobe считают, что определённый цвет подскажет работникам «путь до рабочих пространств, отвечающих их потребностям» и «снизит когнитивную нагрузку». Для выбора цветов компания консультировалась с экспертами из Love Good Color. Основными сделали три: синий, зелёный, оранжевый.

Считается, что синие оттенки должны помочь сотрудникам сосредоточиться, зелёные и жёлтые — пробудить любопытство и подтолкнуть людей к совместной работе, познанию и росту. Оранжевый же цвет отдали зонам для социальных взаимодействий, как формальный, так и нет.